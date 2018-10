Ein Känguru und seine Folgen

Rafaela Salzer sorgte vor zwei Jahren für ein sprunghaftes Verhalten in diversen österreichischen Zeitungsredaktionen. „Rätsel um Känguru im Wiener Stadtpark“ oder „Alle suchen das mysteriöse Stadtpark-Känguru“ war im April 2016 getitelt worden.

Zwei auf Facebook in Umlauf gebrachte manipulierte Fotos mit dem Känguru hatten nicht nur die Medien in Aufruhr versetzt. Die Stadt Wien durchforstete den Park, sogar der Tiergarten Schönbrunn zählte seine Kängurus durch. Der PR-Gag war der Startschuss für das damals noch junge Unternehmen „Beach Life Australia“, das mit australischer Bademode auch am österreichischen Markt mitmischen wollte.

Der Guerilla-Marketing-Aktion vorausgegangen war ein Brainstorming, in dem überlegt wurde, wie man dem jungen Start-up einen ordentlichen Boost verschaffen kann. „Wir wollten eine Aktion machen die keinem schadet, die Leute zum Schmunzeln bringt und die uns mit Australien verbindet und da war das Känguru aufgelegt“, erzählt die gebürtige Österreicherin.