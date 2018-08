Ein Grundrecht auf den Seezugang

„Der Neusiedler See darf nicht der Wörthersee werden.“ Mit diesen Worten kündigten zu Monatsbeginn Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl und Naturschutz-Landesrätin Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) an, den freien Zugang am Neusiedler See durch die Verfassung schützen zu wollen.

Ausgerechnet der Touristenhotspot Wörthersee also als Negativbeispiel für eine verabsäumte Arbeit der öffentlichen Hand. 80 Prozent der Uferflächen sind hier verbaut, der Rest ist mit Bäumen, Sträuchern und Mauern abgeschirmt. Da hilft es wenig, dass Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) an Kärntens attraktivstem Badesee in den vergangenen Jahren sieben freie Areale eröffnet hat. Es sind meist schmale, steile, steinige – man kann durchaus sagen „schwer zugängliche“ – Zugänge; für den kurzen Sprung ins Wasser sind sie durchaus geeignet, aber ohne Toiletten, ohne Parkplätze und mit einem Schwimmreifen als einzige Sicherheitsvorkehrung recht dürftig ausgestattet. Der Niessl-Vorstoß und diverse Initiativen im eigenen Land lassen nun aber auch Kaiser in anderen Dimensionen denken.

„Den Zugang zu und den freien Blick auf Kärntens Seen für die Öffentlichkeit nicht nur zu schützen, sondern im Rahmen unserer Möglichkeiten auch auszubauen, ist mir ein Herzensanliegen. Der Kärntner Landtag wird sich intensiv mit allen Vorschlägen für gesetzliche Maßnahmen auseinandersetzen“, sagt Kaiser.

Auf KURIER-Nachfrage heißt es, dass eine Arbeitsgruppe gegründet werde, die folgende Themen prüfen soll: Juristische Möglichkeiten, den freien Seezugang in die Landesverfassung aufzunehmen und ein Verkaufs- und Neubebauungsverbot für Seegrundstücke im Landes- oder Gemeindebesitz zu verordnen. Außerdem werden technische Lösungen geprüft, um eine elektronische Erfassung der Landes- und Gemeindeseegrundstücke zu realisieren.