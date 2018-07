Ein Fehltritt beim Wandern: Mädchen überlebt 100-Meter-Sturz

Ein neun Jahre altes Mädchen aus dem Bezirk Hermagor ist am Freitag bei einer Wanderung in den Gailtaler Alpen (Bezirk Spittal) nach einem Fehltritt rund 100 Meter tief angestürzt. Es erlitt Kopfverletzungen, ist aber außer Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich Freitagmittag am Torkofel auf rund 2170 Metern Seehöhe beim Abstieg vom Gipfel. Die Neunjährige wurde bei der Wanderung von ihrer Mutter sowie ihrem Großvater begleitet. „Die Mutter hat uns geschildert, dass sie ihre Tochter an der Hand gehalten habe“, erzählt Frank Buchholz von der Alpinpolizei Spittal. Buchholz weiter: „Dort gibt es einen schmalen Gipfelsteig. Das ist ein ziemlich gefährlicher Bereich, links und rechts stark abschüssiges Gelände. Fehltritte werden an dieser Stelle nicht verziehen.“