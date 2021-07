Ein Auto stürzte bei Hüttau im Pongau in einen Bach

Einsatzkräfte haben am Montag zwischen Hüttau und Pöham im Salzburger Pongau nach einem Lenker gesucht, der zu Mittag mit seinem Wagen von der B99 abgekommen und in den Fritzbach gestürzt war. Die verletzte Beifahrerin wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Am Nachmittag war die Suchaktion nach dem vermissten Autofahrer noch im Gange.