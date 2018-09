Ein Auftritt für Papst Franziskus und 500.000 Gläubige

Wissenschaft und Kultur als Basis

Interview: Botschafter Helmut Freudenschuss über die Verbundenheit mit Irland

KURIER: Was sind die Schwerpunkte des kulturellen Austauschs zwischen Österreich und Irland?

Helmut Freudenschuss: Im Prinzip gibt es zwei große Punkte, die wir auch als Botschaft fördern. Zum einen gibt es die sogenannten Schrödinger Lectures im Trinity College in Dublin. Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger lebte ja nach seiner Flucht vor dem Nationalsozialismus in Dublin und hat hier sehr viel bewirkt. Bei den jährlichen Lectures werden österreichische Wissenschafter aus dem naturwissenschaftlichen Bereich nach Dublin eingeladen und halten hier dann eine Vorlesung auf Englisch. Der zweite große Punkt, sind die History Lectures. Ähnlich wie bei der vorangegangenen Vorlesung werden in diesem Rahmen österreichische Historiker nach Irland eingeladen und sprechen dann über zeitgeschichtliche Geschehnisse. Beispielsweise war im Vorjahr Maria Theresia ein Thema. Heuer beschäftigt sich die Vorlesung mit dem Ende des Ersten Weltkrieges.

Aber auch die österreichische Musik wird in Irland gerne gehört? Ja, aber die Musik österreichischer Komponisten wird weltweit gern gehört. Ich besuche sehr gerne die National Concert Hall in Dublin, die auch eine erstaunlich gute Qualität hat. Das Symphonie-Orchester ist beeindruckend. Vor allem wenn man bedenkt, dass es in Irland viel weniger klassische Musiker gibt, als etwa in Österreich. Hinzu kommt, dass es in Dublin kein reines Opernhaus gibt. Aber es gibt in Irland ein Opern- und Klassikfestival, wo aber eher die unbekannteren Stücke gespielt werden. Das zieht aber viel Publikum an.



Ist das ein spezielles Interesse der Iren an Österreich?

Freudenschuss: Nicht direkt, nein. Natürlich haben wir den Vorteil, dass viele gute Komponisten und Schriftsteller aus Österreich kommen. Aber der Punkt ist, dass die Iren insgesamt einfach sehr interessiert an Kultur sind. Und das spielt uns natürlich dann als Hochburg der klassischen Musik in die Karten. Das Interesse merkt man auch an den vielen Film- und Musik-Festivals, die es im ganzen Land gibt.

Sie sind seit Mai 2017 Botschafter in Irland, haben das Land aber bereits zuvor mehrmals besucht. Wie sehen sie die Entwicklung des Landes? Ich war zum ersten Mal 1973 in Irland mit dem Zug unterwegs und habe hier eine Rundreise gemacht. Und es hat sich einfach so viel verändert. Man merkt in Irland den Einfluss der Europäischen Union, denn seit damals hat sich die Infrastruktur enorm verbessert, gerade was die Autobahnen betrifft.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projekts „eurotours“ vom Bundespressedienst und wurde aus Bundesmitteln finanziert.