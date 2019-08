Ehepaar aus Melk bei Frontalkollision verunfallt

Ein Ehepaar aus dem niederösterreichischen Melk ist am Donnerstag bei einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw in der Obersteiermark ums Leben gekommen. Der Sohn des Paares, der auf der Rückbank des Wagens mitgefahren war, wurde lebensgefährlich verletzt. Der Lenker des zweiten Pkw sowie ein dritter Verkehrsteilnehmer, der in die Unfallstelle gekracht war, kamen mit leichteren Verletzungen davon.