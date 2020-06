Ehekrise bei Riesenschildkröten Bibi und Poldi

Wir haben einen Versöhnungsversuch gestartet, aber der ist leider gescheitert", seufzt Helga Happ, Chefin des Reptilienzoos in Klagenfurt im KURIER-Gespräch. „Jetzt müssen wir unser Gelände umgestalten, um Ruhe hineinzubringen.“

Denn „Bibi“ und „Poldi“, die einzigen Galapagos-Schildkröten in einem österreichischen Zoo, finden nicht mehr zueinander, obwohl es schon mehrere, außergewöhnliche Anläufe für eine Wiedervereinigung gab. Im Gegenteil: Vor allem das Weibchen pflegt zu zischen und zu beißen, wenn sie das Männchen gerade nicht vollends ignoriert. Für Nachwuchs haben die beiden etwa 115 Jahre alten Vertreter ihrer vom Aussterben betroffenen Art bisher noch nicht gesorgt.

Im Jahr 1976 bekam der Reptilienzoo in Kärnten das rüstige Pärchen vom Zoo in Basel, Schweiz, geschenkt. Die Panzertiere waren zusammen, aber doch getrennt, mit mittlerweile drei Seychellen-Schildkröten in eigens gestalteten Häusern und Grünbereichen untergebracht. Alles lief gut – bis zum Herbst 2011: „Bibi hat Poldi plötzlich ein Stück Panzer herausgebissen“, erzählt Helga Happ. Danach erhielt sie Empfehlungen aus aller Welt, auch aus Australien, wie die Ehekrise der 100-Kilo-Tiere zu bewältigen sei.