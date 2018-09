Was ist schneller? Auto, Öffis und E-Bike im Praxistest

Drei Testpersonen, drei unterschiedliche Transportmittel, ein Weg und ein eindeutiger Sieger: Das E-Bike. Der E-Motoren-Hersteller Bosch hat einen Test gewagt, der klären soll, womit man im Stadtverkehr am besten unterwegs ist.

Während eine Testperson die Strecke zwischen dem Nußdorfer Platz in Döbling und dem Stephansplatz in der City mit dem Auto zurücklegt, ist eine andere mit den Öffis und die dritte mit einem E-Bike unterwegs. Die Unterschiede sind groß – und zwar in allen Belangen.

Obwohl Start und Ziel für alle drei Verkehrsmittel identisch sind, muss das Auto mit 8,35 Kilometern eine größere Distanz zurücklegen als das Rad mit 6,2 Kilometern und U-Bahn und Bim mit 6,9 Kilometern. Der Grund dafür sind die vielen Einbahnstraßen in der Innenstadt und die Parkplatzsuche, die sich ebenda naturgemäß schwierig gestaltet. Das wirkt sich auch auf die Zeit aus. Das Auto braucht mit 32,4 Minuten mehr als zehn Minuten länger als das Fahrrad. Der Stress bei der Parkplatzsuche kommt für den Pkw-Fahrer noch obendrauf. Die Fahrt mit den Öffis dauert 33 Minuten.

Der große Vorteil des E-Bikes ist die größere Auswahl an Strecken. Auf dem Radweg entlang des Donaukanals kommt man ohne Ampeln schnell und ohne Verzögerungen voran. Ein Radständer am Stephansplatz ist schnell gefunden – selbstverständlich gratis. Der Pkw-Lenker muss 2,10 Euro in einen Parkschein investieren.