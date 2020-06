E-Bikefahrer kam bei Sturz im Pinzgau ums Leben

Bei einem Sturz mit seinem E-Bike ist am Montagabend in Uttendorf im Salzburger Pinzgau ein Einheimischer ums Leben gekommen. Der 66-Jährige war mit sechs Begleitern am Abend auf einer Forststraße von der Hochsonnbergalm Richtung Gasthof Liebenberg abgefahren. Dabei dürfte er zu nah an den Rand der Straße geraten sein, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der 66-Jährige bremste daher stark ab, wodurch der Vorderreifen des Rades blockierte und der Sportler zu Sturz kam. Er fiel in der Folge rund 20 Meter über eine Böschung und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Bergretter bargen den Toten aus dem unwegsamen Gelände.