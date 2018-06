E-Auto fahrunfähig: Händler bekommt keinen neuen Akku

„Das Auto ist wertlos, ich könnte es eigentlich im Stausee versenken“, sagt Erwin Seidl. Der 63-jährige Waldviertler hat ein gebrauchtes Elektrofahrzeug gekauft, dessen Akku nach weniger als einem halben Jahr immer schwächer wurde. Einen neuen Akku konnte seine Fachwerkstätte aber bisher nicht besorgen. „Ich habe 8000 Euro ausgegeben, aber das Auto fährt nicht“, sagt Seidl.

Fünf Jahre alt war der Renault Fluence, den Seidl vergangenen September bei einem Markenhändler gekauft hat. Bereits im Jänner 2018 hat er erstmals reklamiert. „Der Verkäufer hat mir gesagt, ich kann damit 120 Kilometer fahren. Aber dann waren es nur noch 70. Bei jeder Ausfahrt habe ich gezittert, ob ich noch heimkomme“, berichtete der Werkzeugmacher, der sich das Auto anlässlich seiner Pensionierung von einem Teil der Abfindung gekauft hat.

Weitere Anfragen bei der Firma haben bisher wenig genützt. Er habe angeboten, das Elektroauto zurückzugeben, um ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Seidl: „Ich hätte natürlich etwas aufgezahlt. Aber man hat mir für meinen Wagen 3500 Euro angeboten. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich bin ja nur 2000 Kilometer gefahren.“ Seidl vermutet, dass die Akkus gar nicht mehr hergestellt werden. Bei Renault Österreich waren dazu keine Details zu erfahren. Lediglich, dass man sich um eine Lösung des Falles bemühe.

Es gibt nämlich ein weiteres Problem: Seidl hat den Akku nicht mitgekauft. Der sollte gemietet werden. Doch hat er von der Renault-Bank bis heute keinen Nutzungsvertrag bekommen. „Ich habe vermutet, dass man das erste Service abwartet, um die Jahreskilometerleistung abschätzen zu können.“ Was kam, war ein Anruf der Renault-Bank, in dem man ihm erklärte, Herr Seidl dürfe eigentlich ohne Leasingvertrag gar nicht fahren. Also hat er den Wagen in der Werkstatt stehen lassen.