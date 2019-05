Dutzende Feuerwehrseinsätze wegen Regen in NÖ und Burgenland

Aufgrund von starken Regenfällen hat sich die Feuerwehr am Samstagnachmittag in und um Wiener Neustadt im Dauereinsatz befunden. Die Helfer waren damit beschäftigt, Verkehrswege freizumachen und Auspumparbeiten durchzuführen, teilte die örtliche FF in einer Aussendung mit.

Bis zum späten Nachmittag sind von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt 25 Einsätze abgewickelt worden. Gegen 17.15 Uhr zeigte sich die Wettersituation laut einer Aussendung vorerst entspannt, die Helfer waren im Bereich der Puchberger Straße weiterhin mit Auspumparbeiten beschäftigt.