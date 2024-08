Bei extremer Hitze ging am Freitag der dritte Tag des Frequency-Festivals in St. Pölten in Szene. Gegen 19 Uhr wurden die Tausenden Besucher dann vor einem schweren Gewitter gewarnt, das Spielverderber werden könnte. "Storm Warning" hieß es, man sollte sich auf schlechtes Wetter in den nächsten Stunden einstellen und den Anweisungen des Sicherheitspersonals folgen. Kurz darauf setzte auch schon Regen ein. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch, die Musik ging plangemäß weiter und gegen 20 Uhr gab es zwar als Kulisse Blitze in der Ferne, der Regen hörte aber wieder auf und das Programm konnte plangemäß weitergehen.

Von schweren Gewittern wurde am Freitagabend Niederösterreich heimgesucht. Dutzende Feuerwehren sind im Einsatz und mussten wegen Sturmschäden wie umgestürzter Bäume ausrücken und Keller auspumpen. Besonders schwer tobte ein Gewitter in Hollabrunn.

Warnungen gab es laut UWZ (Unwetterzentrale) vor allem für das westliche und nördliche Niederösterreich. In der Nacht auf Samstag ist weiter mit kräftige Gewittern mit Starkregen und Sturmböen zu rechznen, am Samstag kämen dann lokale, teils auch kräftige Gewitter, in den Norden und Osten.

Arlbergpassstraße nach Mure gesperrt

Auch in anderen Bundesländern gab es Unwetterschäden. Starke Regenfälle führten am Freitagabend dazu, dass eine Schlammlawine die B197 auf Tiroler Seite verschüttet. Die Arlbergstraße war damit zwischen St. Christoph und Alpe Rauz ab etwa 19 Uhr gesperrt. Wegen der Sanierung des Arlbergstraßentunnels sind damit beide Straßenverbindungen am Arlberg unpassierbar. Schlamm habe die Straße auf Tiroler Seite blockiert, erklärte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg um 19.30 Uhr auf Nachfrage des ORF Vorarlberg. Demnach sei nur der Tiroler Teil der Passstraße betroffen. Auf Verkehrskameras waren überschwemmte Straßen und Schlamm zu sehen.