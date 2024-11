Dunkle Spuren: Der Wilderer von Annaberg

Schließlich wird in den Abendstunden des 16. September 2013 eine Straßensperre von Cobra-Beamten eingerichtet. Alois Huber ist zeitgleich in seinem dunkelgrünen Hilux in Annaberg und Umgebung unterwegs. Die Polizei entdeckt und verfolgt ihn. Vor der Straßensperre hält Huber an, beschleunigt und rast schließlich hindurch. Er schiebt dabei einen Streifenwagen weg und fährt weiter. Bei einer Linkskurve kommt er von der Fahrbahn ab, das Auto schießt über eine Böschung, Huber springt aus dem Wagen und versteckt sich hinter einem Haus.

In dieser Nacht regnet es in Annaberg, es ist mittlerweile stockdunkel. Schlechte Bedingungen für die Beamten, die denken, der Mann würde nun flüchten. Das tut der 55-jährige Alois Huber, bekannter Fuhrunternehmer aus der Gegend, aber nicht. Stattdessen schießt er aus dem Hinterhalt auf die Polizisten. Er schießt nicht nur einmal, er hat sein Sturmgewehr auf Dauerfeuer gestellt. Später wird festgestellt werden, dass seine Waffe als Kriegsmaterial eingestuft ist. Woher er sie hat, wird nie geklärt werden.