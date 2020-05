Dubioses Schreiben stellt Friseuren die Haare auf

„ Alexander Sedelke“ verrechnet für das Einschreiten samt Datenerhebung 249 Euro, die un­verzüglich auf sein Konto einzuzahlen sind, sonst würde er Klage bei Gericht einbringen und die zuständigen Behörden informieren. Darüber hinaus ist dem Schreiben eine Verpflichtungserklärung beigefügt, die man unterfertigt retournieren soll.

„Derartige Kostenforderungen sind unberechtigt. Hier wird versucht, auf be­trügerische Weise Geld zu machen. Diese sogenannte Agentur ist weder klagslegitimiert noch eine beruf­liche Rechtsvertretung“, warnt Harald Mittermayer, Jurist in der Wirtschaftskammer Burgenland. In dieselbe Kerbe schlägt auch Innungsmeister Diethard Mausser: „Ich kann nur allen Kollegen raten, den geforderten Betrag keinesfalls einzuzahlen, auch wenn der Brief auf den ersten Blick behördlich wirkt.“

Die „Agentur“ macht sich dabei zunutze, dass es jahrzehntelang üblich war, in den Friseursalons für Frauen und Männer unterschiedliche Preise zu verrechnen, doch seit Februar sind neue Preislisten im Umlauf (siehe unten).

„ Alexander Sedelke“ ist kein unbeschriebenes Blatt. Immer wieder tauchen Schreiben mit dem Namen und skurrilen Geldforderungen auf, nur die Firmenbezeichnung variiert: Inkasso-Betreiber, Agentur, Dienstleister. Nun hat sich der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb an seine Fersen geheftet. Rein rechtlich stellen die Schreiben al­leine nicht unbedingt eine strafbare Handlung dar. Dafür müsste Geld fließen.