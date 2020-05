Drohneneinsatz soll Rehkitze in Kärnten retten

Die Rettungshundebrigade ist aktuell mit ihrer Wärmebild-Drohne im Kärntner Glantal in einem ganz besonderen Einsatz: Drohnenpilot Raffael Kalt unterstützt die Jägerschaft mit der Drohne bei der Suche nach Rehkitzen in den Feldern, um sie vor dem Mähtod zu bewahren.

In den vergangenen Tagen wurden laut einer Aussendung vom Donnerstag bereits viele Tiere entdeckt und in Sicherheit gebracht. Laut Schätzungen werden in Österreich jedes Jahr Tausende Rehkitze, die sich in Feldern verstecken, durch Mähwerke getötet. Daher werden Schutzmaßnahmen, wie etwa das Absuchen der Felder, praktiziert.