Drohnen: Die neue Gefahr der Lüfte

Mit ein paar Griffen an einer Fernbedienung haben Unbekannte den Flugverkehr in Westeuropa derart sabotiert, dass mehrere Zehntausend Passagiere festsaßen. Drohnen über den Start- und Landepisten haben Mittwochabend den siebentgrößten Flughafen Europas, London-Gatwick, lahmgelegt. Die Sperre dauerte auch am Donnerstag weiter an. Flugverspätungen, Verschiebungen und Absagen auf den meisten internationalen Airports waren die Folge. Die Regierung Großbritanniens verurteilte den „Sabotageakt“ als vorsätzlichen Angriff auf den Flugverkehr.

Betroffen von der Gatwick-Sperre war auch der heimische Flugverkehr. In Wien-Schwechat, Salzburg und Innsbruck wurden mehrere Flüge von und nach London gestrichen.

Auch wenn sich die Zahl der Zwischenfälle in Österreich bisher in Grenzen hält, bereitet das Thema Drohnen der Flugsicherheitsbehörde Austro Control immer wieder Kopfzerbrechen. „Wir hatten bisher mit Passagiermaschinen vielleicht eine Handvoll Vorfälle pro Jahr. Zum Glück haben wir ein ziemlich strenges Regulativ, was das Steuern von Drohnen betrifft“, erklärt Markus Pohanka von der Austro Control.

Am Flughafen Wien-Schwechat ist es zuletzt im vergangenen August zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein Airbus A320 der Austrian Airlines ist beim Landeanflug einem unbemannten Flugobjekt in einer Höhe von etwa 5000 Fuß – beziehungsweise 1500 Metern – gefährlich nahe gekommen. Der Kapitän der Maschine machte die Drohne in etwa 200 Metern Entfernung am Himmel ausfindig. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.