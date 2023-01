Drogenlenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Fluchtfahrzeug waren zudem zwei verschiedene Kennzeichen montiert, offenbar waren sie von anderen Fahrzeugen gestohlen worden. Während des Polizeieinsatzes in Zirl war die B171 etwa eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt. Nach Abschluss der Erhebungen folgen gegen den 21-Jährigen Anzeigen an die zuständigen Behörden.

Erst am Donnerstagabend hatte sich eine betrunkene 17-Jährige in Innsbruck mit der Polizei ebenfalls eine wilde Verfolgungsjagd geliefert.