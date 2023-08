Drei Verletzte bei Alko-Unfall in Vorarlberg

Ein Pkw-Unfall unter Alkoholeinfluss hat in den frühen Morgenstunden des Samstags in Blons im Großen Walsertal (Bezirk Bludenz) eine Schwer- und zwei Leichtverletzte gefordert. Der Pkw war laut Polizei gegen 4.00 Uhr auf einer Forststraße, von einer Alpe kommend, in einer Rechtskurve abgestürzt. Er hatte sich mehrfach überschlagen und war erst von einigen Bäumen gestoppt worden.

Ein Alkotest beim 20 Jahre alten Pkw-Lenker verlief positiv. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, die wie eine Beifahrerin von der Bergrettung aus dem Fahrzeug befreit werden mussten. Sie wurden anschließend ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.

Das Auto war zuerst über einen Hang auf die darunter liegende Straße gestürzt, danach über einen weiteren Hang. Am Pkw entstand Totalschaden.