Drei Schwerverletzte: Zeugen retteten Opfer aus brennenden Wracks

Drei Personen sind am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Drautal Straße (B100) bei Sachsenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Ein 56-jähriger Mann aus Deutschland war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und gegen zwei Pkw - gelenkt von einem 46-jährigen Kärntner und einer 67-jährigen Deutschen - geprallt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Nach dem Anprall begannen die Autos des Unfallverursachers sowie der 67-jährigen Frau zu brennen, Unfallzeugen retteten die Lenker aus den Wracks.