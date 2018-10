Drei Monate Haft: Becherwerfer stört primär das Sturm-Urteil

Jener 34-jährige Steirer, der im August 2018 beim Fußball-Europa-League-Spiel Sturm Graz gegen Larnaka Schiedsrichter-Assistent Frederik Klyver aus Schweden mit einem gefüllten Hartplastik-Bierbecher am Kopf getroffen hatte, wusste wohl, dass er dieses Match vor dem Bezirksgericht Hermagor nicht gewinnen konnte. Viel mehr schmerzt jedoch das Stadionverbot, das Sturm Graz gegen ihn ausgesprochen hat. „Wenn die das durchziehen, wäre es fatal“, erklärte er in einem Prozess, der durchaus ungewöhnlich verlief.

Das begann beim Verhandlungsort: Hermagor wurde gewählt, weil der Angeklagte im März 2018, also vor der Tat in Graz, am Nassfeld mit seiner 30-jährigen Grazer Lebensgefährtin vier Paar Skier gestohlen hatte. So drängten sich am Freitag rund 30 Menschen in den kleinen Verhandlungssaal 7 in Hermagor – die Hälfte davon Medienvertreter, waren die Bilder vom blutenden Linienrichter, der eine Rissquetschwunde erlitten hatte, doch um die Welt gegangen.

„Ich hatte vier Bier und zwei Spritzer intus und war frustriert vor der Leistung Sturms. Daher der Becherwurf. Aber treffen wollte ich den Liri nicht“, so der Angeklagte. Dann sei er geflüchtet, weil andere Fans auf ihn zugestürmt seien. Als ihn die Polizei gefasst habe, hätte er eh gleich alles gestanden und inzwischen dem Schiedsrichter 800 Euro Schadenersatz überwiesen.