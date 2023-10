Drei Jugendliche wegen brutalem Überfall in Grazer festgenommen

Die Drei sollen am 20. Oktober gegen 20.00 Uhr einen 21-jährigen in Graz lebenden Syrer überfallen haben. Während das Trio sein Opfer misshandelte, fiel diesem das Handy aus seiner Hosentasche. Die drei griffen sich das Mobiltelefon und rannten auf der Murpromenade Richtung Augarten davon. Eine Fahndung war negativ verlaufen.

➤ Mehr lesen: Grazer Räuber attackierte Opfer mit Pfefferspray, Jugendliche schritten ein

Die drei Jugendlichen - zwei in Graz wohnende Syrer, 16 und 17 Jahre alt, sowie ein in Graz-Umgebung lebender Tunesier (18) - wurden angezeigt. Der 17-Jährige, der mutmaßliche Haupttäter, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt gebracht.