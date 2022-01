Drei Jugendliche schossen in der Stadt Salzburg aus fahrendem Auto

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben am Montag in der Stadt Salzburg aus einem fahrendem Auto mit Schreckschusspistolen geschossen. Ein Zeuge rief bei der Polizei an und berichtete, dass die Burschen im Bereich der Flughafenunterführung in der Innsbrucker Bundesstraße mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben.

Polizisten hielten den Pkw in der Altstadt an. Sie stellten drei Pistolen und 500 Schuss Munition sicher. Verletzt wurde niemand.