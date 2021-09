Drei Einbrecher beim Einladen der Beute ins Auto ertappt

Drei Männer im Alter von 43, 53 und 27 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag nach einem Einbruch in eine Fischerhütte im Bezirk Spittal an der Drau festgenommen worden. Laut Polizei hatte der Besitzer der Hütte einen Einbruchsalarm erhalten und den Notruf gewählt.

Die Polizeibeamten erwischten die drei Männer auf frischer Tat, als sie dabei waren, ihre Beute in ein Fahrzeug zu verladen. Zwei der Männer wurden sofort festgenommen, der dritte flüchtete.

Nachdem der Einbrecher in einen angrenzenden Wald gelaufen war, wurde eine Fahndung ausgelöst, an der mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber sowie eine Diensthundestreife beteiligt waren. Schließlich wurde auch er erwischt und festgenommen.