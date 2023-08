Drei beteiligte Autos bei Kollision in Tirol

Eine Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) hat Dienstagnachmittag sechs Verletzte gefordert, darunter vier Kleinkinder. Ein 54-jähriger Klein-Lkw-Lenker hatte auf die Brennerautobahn (A 13) auffahren wollen, als es zu einem Rückstau kam. Der Mann hielt an, eine hinter ihm fahrende 43-jährige Pkw-Lenkerin ebenso. Ein wiederum dahinter befindlicher 41-jähriger syrischer Autofahrer übersah den Wagen und fuhr auf ihn auf.

Der Pkw der 43-Jährigen wurde daraufhin auf den Klein-Lkw geschoben. Die Frau wurde ebenso verletzt wie ihre vier Kleinkinder und der Syrer, teilte die Polizei mit. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei allen drei Lenkern durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Der Rückstau hatte sich wegen des starken Verkehrsaufkommens im Bereich der dortigen Mautstelle gebildet.

