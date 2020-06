Doppelleben mit gefälschten Kreditverträgen finanziert

Der eine Bankangestellte veruntreute 265.000 Euro für sein Doppelleben, der andere zweigte 140.000 Euro ab, um damit unter Kursverlusten leidende Stammkunden zu beschwichtigen. Verurteilt wurden beide am Mittwoch im Grauen Haus in Wien von verschiedenen Richtern zu gleich hohen Strafen: jeweils zwei Jahre Haft bedingt.

Und noch etwas verbindet die Ex-Banker: Ihre Malversationen fielen in beiden Geldinstituten lange nicht auf.

Der 55-jährige Prokurist von vier Tochtergesellschaften eines Bankinstituts nahm zwischen 2010 und 2013 Überweisungen von Firmenkonten auf sein Privatkonto vor. Außerdem fälschte er Kreditverträge, indem er die Kreditsumme nachträglich erhöhte und den Überschuss behielt. Und er legte getürkte Honorarrechnungen seiner Ehefrau – einer Buchhalterin – vor, für die sie nichts geleistet hatte und von denen sie nichts wusste.

Der Mann führte ein Doppelleben mit wechselnden Freundinnen in einer geheimen Zweitwohnung. Das " Liebesnest" hätte er sich von seinem regulären Gehalt nicht leisten können. "Da waren Sie so um die 50?", fragt Richterin Christina Salzborn, und der von Hermann Heller verteidigte Angeklagte bestätigt, dass er sich in der Midlife-Crisis befunden habe. Er habe damals den Bezug zu Geld verloren; für einen Bankier ist das freilich fatal.

Im Institut wusste man laut Angeklagten von seinem Lebenswandel, überprüft wurde er drei Jahre lang trotzdem nicht. "Das kam mir selbst seltsam vor", sagt der 55-Jährige und grinst, als wäre er stolz auf seine Eskapaden.