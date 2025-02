NÖ: Wenn die Donauschiffe Trauer tragen

Die Weiße Schifffahrt auf der Donau in Niederösterreich und im Grenzraum zu Oberösterreich trägt Trauer. Wenn am Samstag der kürzlich überraschend im 83. Lebensjahr verstorbene Unternehmer, Schiffseigner und Kapitän Fritz Leitner in Enns für immer verabschiedet wird, schließt sich auch ein Kapitel niederösterreichischer Donauschifffahrt.

Mit dem Tod ihres letzten Kapitäns wird nämlich auch die "Donauschiffahrt Ardagger“ (DSA) aufgelöst. Das vor allem im Strudengau sowie zwischen Grein und Linz mit ihren zwei Ausflugsschiffen MS Donaunixe und MS Maria aktiv gewesene Unternehmen soll nicht mehr weitergeführt werden.