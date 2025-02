Ohne Führerschein und betrunken: 42-Jähriger stiehlt Taxi in Wien

Mit einem offenbar zuvor in Wien gestohlenen Taxi hat ein 42-Jähriger in Neunkirchen mehrere Verwaltungsübertretungen gesetzt und einen Verkehrsunfall gebaut. Der serbische Staatsbürger wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag gestellt, ein Alkotest ergab 1,7 Promille.

Alkoholisiert und ohne Papiere

Um 3.50 Uhr hatte ein Mann in der Nacht auf Dienstag Anzeige erstattet und von dem offensichtlich alkoholisierten Lenker berichtet. Der Zeuge hielt den 42-Jährigen im Neunkirchner Stadtgebiet auch an. Der Serbe war mit einem Taxi der Marke Mercedes-Benz mit Schwechater Zulassung unterwegs gewesen. Der Wagen wies eine eingeschlagene Seitenscheibe auf, Fahrzeugpapiere hatte der Beschuldigte nicht dabei.

Eine telefonische Nachfrage der Beamten beim Besitzer ergab, dass das Taxi von ihm am Vorabend in Wien abgestellt worden war. Der in Österreich nicht gemeldete 42-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, das Kfz wurde sichergestellt.