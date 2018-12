Donau-Uni: SPÖ-Sitzplätze blieben bei Abstimmung leer

Für viele mag es bloß eine kleine Formalität sein, politisch hat es in Niederösterreich eine große Debatte ausgelöst. Nach dem Mehrheitsbeschluss im Nationalrat musste am Donnerstag der Bundesrat absegnen, dass im Universitätsgesetz die Donau-Universität Krems in die Liste der öffentlichen Universitäten aufgenommen wird. Für Aufsehen sorgte dabei die SPÖ-Fraktion, die vor der Abstimmung geschlossen den Saal verließ.

Niederösterreichs ÖVP-Bundesrat Karl Bader reagierte darauf verwundert und verärgert: „Nur den Saal zu verlassen, ist zu wenig. Länderinteressen müssen immer Vorrang vor Parteiideologien haben. Es zeigt sich, wer Entwicklung und Weiterentwicklung in Niederösterreich ernst nimmt und wer, wenn es ernst wird, einfach davonrennt.“

Die Waldviertler Bundesrätin Andrea Wagner ( ÖVP) ergänzt: „Die Donau-Uni Krems war auch schon bisher eine Universität des Bundes, dennoch ist die Aufnahme in die Liste der öffentlichen Universitäten unterblieben. Das wurde jetzt nachgeholt.“ Was Karl Bader besonders aufregte: Die SPÖ-Rede zur Donau-Uni hielt just die Niederösterreicherin Doris Hahn.