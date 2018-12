Doch grüne statt weiße Weihnachten

Milde Luft und Regen

Bereits am Wochenende steigen die Temperaturen in den Niederungen verbreitet auf deutlich positive Werte und entlang der Alpennordseite fällt immer wieder Regen, die Schneefallgrenze steigt auf 1300 bis 1500 Meter Seehöhe an. Am Montag, dem Heiligen Abend, wird es mild bleiben. Es deuten sich viele Wolken und etwas Regen an, leicht wetterbegünstigt bleibt die Alpensüdseite. "Dazu muss man sich auf Temperaturen oberhalb des Gefrierpunkts einstellen, in einigen Regionen wie im westlichen Donauraum sind gar bis zu zehn Grad Celsius nicht ausgeschlossen", sagt Spatzierer. Im Flachland wird der Schnee rechtzeitig zum Heiligen Abend geschmolzen sein. Für alle Landeshauptstädte sieht es in Sachen Weiße Weihnachten schlecht aus.

Da die aktuelle Schneesituation in den Bergen gut ist, sollte sich die Schneedecke hier aber bis Weihnachten halten - im Westen oberhalb von 1000 Metern, im Osten etwa oberhalb von 700 Metern. Darunter wird es laut derzeitigem Stand auch hier wenig winterlich bleiben.

Eine Rückkehr der Kälte ist am Stefanietag möglich. Nach einem noch milden Christtag sind wieder sinkende Temperaturen möglich. An der Alpennordseite und etwa im Mühl- und Waldviertel deuten sich außerdem Schneeschauer an.