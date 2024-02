Diebstahlsopfer und Freundin verprügelten Frau in Linzer Volksgarten

Weil eine 38-Jährige am frühen Mittwochnachmittag im Linzer Volksgarten ein Medikament aus der Tasche einer 24-Jährigen gestohlen haben soll, ist das Opfer mit einer 39-jährigen Freundin auf die Verdächtige losgegangen. Laut Polizei verprügelten die beiden Frauen die Kontrahentin, sodass diese verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Zeugen der Rauferei gingen dazwischen, die Angreiferinnen wurden in die Linzer Justizanstalt überstellt.