Die (Wahl)-Schlacht um Klagenfurt

In 132 Kärntner Gemeinden werden am 1. Mai Gemeinderat und Bürgermeister gewählt. Der Fokus liegt verständlicherweise auf der Landeshauptstadt, heuer aber umso mehr: Gleich 13 Listen treten an, elf Kandidaten für den Chefsessel haben sich in Stellung gebracht.

2009 gab es zwei saftige Überraschungen: die Abwahl von Bürgermeister Harald Scheucher ( ÖVP) und den Sieg von Christian Scheider ( FPÖ) in der Stichwahl gegen Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ). Mit 64 zu 36 Prozent fiel der Triumph deutlich aus.

Inzwischen sind die Karten neu gemischt, Scheider ist die Favoritenrolle los. Diese liegt klar bei Mathiaschitz, die den größeren Parteiapparat hinter sich weiß und auch mehr Unterstützung durch die Landespartei erfährt. "Das Rennen ist offen, wir werden ja sehen, wer in die Stichwahl kommt", sagt Scheider. Eine solche scheint bei elf Kandidaten unvermeidbar.

Außenseiterchancen werden Quereinsteiger Otto Umlauft ( ÖVP) sowie Frank Frey ( Die Grünen) eingeräumt. Das bunte Spektrum komplettieren Albert Gunzer (Bürgerallianz), der im Unfrieden von der FPÖ geschieden ist, Klaus-Jürgen Jandl (Neos), Renate Kanovsky-Wintermann ( Team Stronach), Willy Haslitzer (Die Unabhängigen), Ferdinand Stefitz (Das Moderne Österreich), Martin Pöcher, Parteichef von "Die Brut" (wirbt um Politikverdrossene) und Cristina Tamas (LINX).