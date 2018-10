Autonomes Fahren: "Die Unfallforschung kommt zu kurz"

Automobilkonzerne sind seit einigen Jahren auf das Thema autonomes Fahren fokussiert. Erste Entwicklungen, wie Assistenzsysteme, finden Lenker schon jetzt in ihren Pkw. Autos, die von selbst in die Parklücke finden oder Spurhalteassistenten gehören bei Neuwagen oft schon zur Standardausstattung.

Im Rahmen von zwei Fachtagungen mit Experten und Straßenerhaltern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wurden kürzlich die nächsten Schritte in die Zukunft besprochen. Unfallforscher und Universitätsprofessor Ernst Pfleger sieht die Aussicht auf rasche Umsetzung skeptisch: „Vor allem in Deutschland wird im Moment viel geforscht, was im Prinzip sehr positiv ist. Die Entwickler in den Konzernen wollen sich aber nicht in die Karten schauen lassen und präsentieren laufend neue Technologien. Jeder möchte schneller sein, als die Konkurrenz. Dabei kommt die Unfallforschung leider zu kurz.“