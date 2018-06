Die Steirer pfeifen auf den Lithium-Schatz

Ganz andere Töne hört man aus der Steiermark. In der Landesregierung wird gemunkelt, dass die Lithium-Story einen gewaltigen Haken haben müsse. Offiziell hieß es aus dem Büro von LH Hermann Schützenhöfer ( ÖVP): „Wir haben von den Plänen gehört, aber derzeit kein Interesse. Ein E-Auto-Werk haben wir in Graz, eine Akkufabrik in Unterpremstätten – kein Bedarf.“

Die Stadtgemeinde Deutschlandsberg am Fuße der Koralpe geht einen Schritt weiter. „Wir holen rechtsfreundliche Meinungen den Lithium-Abbau betreffend ein. Unsere Trinkwasserquellen befinden sich in der Nähe der Stollen, eine sensible Angelegenheit“, erklärt Bürgermeister Josef Wallner (SPÖ). Im Zuge der Genehmigungsverfahren müssten die Behörden mit weitreichenden Einwänden rechnen.