Die Spätfolgen des Bombenkriegs

Seit 2004 wurden in Graz 18 Blindgänger entdeckt und entschärft, alle im Zuge von Bauarbeiten. Sie lagen in den ausgewiesenen roten Zonen des Katasters, hauptsächlich in der Nähe des Bahnhofs. Die übrigen offenen Verdachtspunkte vorsorglich zu prüfen sei nicht angedacht, beschreibt jedoch Wolfgang Hübel, Sicherheitsmanager im Magistrat. „Das ist praktisch unmöglich. Die Masse liegt auf Privatgründen, da haben wir gar keine rechtliche Möglichkeit.“

Sondierungen mit Detektoren seien darüber hinaus problematisch, weil diese bei jeder Art Metall anschlagen würden, etwa bei Kanalbauten. Auch die Suche auf rein städtischem Grund sei „unfinanzierbar“, bedauert Hübel, betont aber gleichzeitig, dass so eine Nachschau auch nicht mehr Sicherheit bedeute als jetzt. „Man kann einiges von den Verdachtspunkten sicher streichen, an einigen Stellen ist ja schon gebaut worden.“ So wurde etwa das Rosarium am Opernring als Verdachtsfall ausgewiesen, doch beim Bau einer Tiefgarage wurde nichts entdeckt.

1999 wurde die erste Version des Katasters erstellt, damals mit noch rund 600 Verdachtspunkten. Dank Digitalisierung konnten sie auf ein Drittel reduziert werden. Solange die Bomben nicht direkt mit einem Presslufthammer oder einer Baggerschaufel bearbeitet werden, dürfte auch relativ wenig passieren, schätzt Hübel: „Sie sind ja schon beim Aufschlag nicht detoniert.“