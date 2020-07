Die Sonnensichel am Mittagshimmel

Medienberichte über ein mögliches Blackout des Stromnetzes am Tag der Sonnenfinsternis, sind laut Astronom Pikhard nur "Horrormeldungen", die nicht ernst zu nehmen sind. "Das Ereignis ist vergleichbar, wie wenn ein dichtes Wolkenfeld die Sonne verdeckt. Es wird nicht schlagartig dunkel, schon gar nicht für die Dauer von mehreren Stunden."

Weil unsere Sonne in der Milchstraße eben nur zu etwa 60 Prozent verdeckt wird, warnt Alexander Pikhard eindringlich davor, ohne ausreichenden Augenschutz in den Himmel zu schauen: "Man muss auf jeden Fall eine Brille mit spezieller Folie tragen, sonst können schwere Schäden an den Augen entstehen. Wenn man Fotos schießen will, braucht man auf jeden Fall eine Folie aus dem Fachhandel." Dort gibt es auch die Brillen. Außerdem sind sie über zahlreiche Händler im Internet für relativ wenig Geld zu bekommen.