Die Schule für Profi-Spürnasen

Was für den Mensch eine oft harte Aufgabe sei, funktioniere für den Hund wie ein Spiel, erklärt IRO-Präsident Michael Persteiner. Schon als Welpen lernen die Hunde spielerisch, dass es nicht nur Wiesen gibt, sondern dass man auch schon mal hinauf oder hinunter steigen muss – so werden sie auf verschiedene Untergründe vorbereitet.

Sensibilisiert werde der Hund auch darauf, seinen scharfen Geruchssinn für den Menschen einzusetzen. So werde etwa trainiert, eine Person aufzuspüren, die sich zum Beispiel in einer stinkenden Mülltonne versteckt. "Für den Hund ist das keine Arbeit, sondern ein großes Spiel. Er wird von klein auf an ein spezielles Spielzeug gewöhnt. Im Training verstecken sich die Versteckpersonen mit dem Spielzeug. Für den Hund geht es also nicht um den Versteckten, sondern darum, das Spielzeug zu finden", sagt Persteiner.