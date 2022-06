Die Robo-Soldaten der Zukunft

Terroristen haben in einem verlassenen Lager eine „schmutzige Bombe“ gebastelt. Um die nukleare Gefahr möglichst rasch zu bannen, werden Roboter per Joystick in die Gefahrenzone dirigiert. Die moderne Sensorik detektiert eine radiologische Strahlungsquelle und gibt grünes Licht für die Entschärfer.

Diese und andere Szenarien – wie völlig autonom fahrende Panzer, ein ferngesteuerter Lastenesel für Militärtransporte oder ein Roboter, der schwer verletzte Personen aus einem Trümmerkegel rettet, ohne die Bergetrupps zu gefährden – waren diese Woche auf dem ABC- & Katastrophenhilfeübungsplatz „Tritolwerk“ bei Wiener Neustadt (NÖ) zu bestaunen. 16 internationale Teams traten bei den 9. Militärischen „European Land Robot Trials“ (kurz ELROB) an und gewährten einen Einblick in die neueste Forschung und Entwicklung im Bereich der unbemannten Outdoor- und Offroad-Bodensysteme.