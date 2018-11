Die Politik und der Islamismus

In Privathäuser und Fitnessstudios gingen sie, die Prediger. Das bringe sie hinaus aus den Hinterhof-Moscheen, die von der Polizei überwacht würden: „Sie wissen genau, welches Gift sie in die Köpfe der Menschen injizieren müssen.“

Das schreibt der deutsche Journalist Shams Ul-Haq in seinem jüngsten Buch, für das er auch gut ein halbes Jahr lang in Graz in die Szene des radikalen Islam eingetaucht ist. Gerade hier sei sie besonders groß, warnte er in Interviews: Die Imame der Moschee-Vereine, die meist nur Hinterhofzimmer gewesen seien, agierten unentdeckt und indoktrinierten auch schon Kinder zum radikalen Islam. „Die Politik muss wachsam sein“, fordert Ul-Haq.

Die Recherchen des Journalisten fallen in eine aufgeregte Zeit, was die Religionsgemeinschaft des Islam betrifft. Die steirische FPÖ versucht diese Aufgeregtheit am Dienstag noch etwas mehr anzufachen, in dem sie SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner im Landtag 31 Fragen stellt. So wollen die Freiheitliche wissen, ob sich die Bildungsreferentin für mehr Kontrollen einsetzen werde betreffend des islamischen Religionsunterrichts in den Schulen, aber auch Familien, die „dem Islamismus nahe stehen“. Schließlich wirkten sich „die Umtriebe in den Grazer Moscheen auf die Kleinsten“ aus und überhaupt seien schon ein Viertel aller Grazer Volksschüler Muslime. „Durch die steigende Anzahl vor allem muslimischer Kinder in den Pflichtschulen und Kindergärten findet eine schrittweise Unterwanderung unseres Wertesystems statt“, bewerten die FPÖ-Mandatare.

Eine Behauptung, die SPÖ-Landesrätin Lackner so nicht stehen lassen will. „Mehr Kinder mit islamischem Religionsbekenntnis ist nicht gleichzusetzen mit einer Steigerung von islamistisch-radikalen Tendenzen. Ich verweigere mich gegen den populistischen Versuch, die Religionsgemeinschaft unter einen massiven Generalverdacht zu stellen.“