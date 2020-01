Die „Nie-und-nimmer-Wegwerfdinger“

Unendliche Weiten

"Der Weltraum, unendliche Weiten..." Seit seiner Kindheit ist Wolfgang Konczer der Science Fiction verfallen. "Insbesonders der Serie „Star Trek“. Im Bild zu sehen ist ein Metall-Kommunikator (für Kenner:aus TNG), den ich als Jüngling Anfang der Neunzigerjahre erstanden habe. Und so sind wir gemeinsam in Ehren gealtert. Schon seiner Farbe entledigt, dient er mir seit bald 30 Jahren immer noch als Handschmeichler und Glücksbringer. Und als Erinnerung an eine Zeit, in der ich mich in manchen Situationen gefragt habe: Was würde Captain Picard jetzt tun?" Und eine persönliche Nachricht schickt der Wiener auch noch mit. "An dieser Stelle möchte ich mich bei der besten Ehefrau von allen bedanken, die meine Leidenschaft für SF nicht nur gelassen erträgt, sondern sie sogar wohlwollend unterstützt!"