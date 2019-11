Die neun Bundesländer wollen in die Schulbücher

Auslöser für die Initiative war eine Passage in einem Schulbuch, in dem die Landeshauptleute als „Landesfürsten“ und „Verhinderer“ beschrieben worden sind. Das Buch soll mittlerweile aus dem Unterricht entfernt worden sein. Doch jetzt will man mehr. Bei einem Expertengespräch der Landtage in Linz wurde einerseits dokumentiert, dass besagtes „bundesstaatliche Prinzip“ in den Lernbehelfen mangelhaft dargestellt ist.

Andererseits soll Druck gemacht werden, dass sich das ändert. Wolfgang Steiner, Landtagsdirektor in Oberösterreich: „Wir versuchen das auf verschiedenen Kanälen.“ Es werden Gespräche mit den Bildungsdirektoren, der Schulbuchkommission und natürlich auch dem Bildungsministerium folgen. „Außerdem werden wir genau schauen, wo uns falsche Dinge in den Schulbüchern auffallen“, sagt Wolfgang Steiner.

Anträge in alllen Landtagen geplant

Bei der Konferenz der Landtagspräsidenten vor wenigen Tagen in Tirol waren die Schulbücher erneut ein Thema. Mit dem Beschluss, dass sich die Präsidenten ebenfalls auf „allen Ebenen für eine bessere Erklärung in den Unterrichtsmaterialien einsetzen“, so Karl Wilfing. Ihn ärgern die derzeitigen Lehrinhalte dazu in den Schulen: „Damit fehlt das Verständnis für das Zusammenwirken von Ländern und dem Bund und den damit verbundenen politischen Mitwirkungsmöglichkeiten.“ Jetzt soll es in allen Landtagen dazu Anträge geben.

Unterstützung erhält die Initiative von den Bildungsreferenten der Bundesländer. Die hatten sich diese Woche in Laa an der Thaya (NÖ) zu einer dreitägigen Konferenz getroffen und dabei auch das Schulbuch-Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Von allen wurde die Forderung der Landtagspräsidenten bekräftigt. Das Besondere an dem Treffen: Erstmals waren auch die Bildungsdirektoren aus allen neun Bundesländern mit dabei. Als direkter, verlängerte Arm zu den Schulen ein entscheidender Faktor.