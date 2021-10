Die Lage im Morgenverkehr

Geduld im Morgenverkehr ist auf der Südosttangente angesagt. In Fahrtrichtung Kagran hat sich bei Favoriten aufgrund von Verkehrsüberlastung ein Stau gebildet, der bis zum Knoten Inzersdorf zurückreicht.

Auch in der Gegenrichtung muss man mit Verzögerungen rechnen: In Fahrtrichtung Inzersdorf hat sich beim Knoten Kaisermühlen ein Stau gebildet.

Auf der A22, der Donauuferautobahn, geht es Richtung Wien im morgendlichen Berufsverkehr nur zäh dahin - vor allem beim Knoten Kaisermühlen.

In Wien muss man auf der Altmannsdorfer Straße Richtung Schönbrunn mit bis zu zehn Minuten Zeitverzögerung rechnen. Zwischen Edelsinnstraße und Altmannsdorfer Ast hat sich ein Stau gebildet.

Auf der A1, Westautobahn Richtung Salzburg: Beim Knoten Linz geht es aufgrund von Verkehrsüberlastung im Berufsverkehr nur schleppend weiter. Auch in die Gegenrichtung muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Achtung auch auf der A2 Richtung Wien: Zwischen Wöllersdorf und Leobersdorf hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Der dritte Fahrstreifen ist gesperrt. Es hat sich ein fünf Kilometer langer Stau gebildet. Auch Höhe Knoten Vösendorf hat sich in Fahrtrichtung Wien ein Stau gebildet.

Auf der S2 Schnellstraße kommt es in Fahrtrichtung Hirschstetten bei Hirschstetten zu Behinderungen.

Auf der A9, Pyhrn Autobahn hat sich Richtung Voralpenkreuz zwischen Terminal St.Michael und Traboch ein Unfall mit LKW ereignet.