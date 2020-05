Die Kärntner proben den Aufstand

Bürgermeister Johann Winkelmaier, ÖVP, ist natürlich unzufrieden wegen des Plans, die Hadik-Kaserne im Fehring, Bezirk Südoststeiermark, zu schließen. „Das macht uns Sorgen, grad in einer Region, wo man um jeden Arbeitsplatz, um jeden Einwohner kämpft.“ Allein mit Kader- und Verwaltungspersonal seien 80 Militärangehörige in Fehring stationiert, dazu kämen 80 bis 100 Grundwehrdiener. „Das ist schon spürbar. Es gibt ja auch lokale Zulieferer, die Leute gehen am Abend vielleicht in die Gastronomie.“

Winkelmaier befürchtet, dass die gesamte Region geschwächt wird. Als nächstes könnte es die Kaserne in Feldbach treffen. „Das Projekt, das es dort jetzt gibt, läuft Ende 2016 aus.“ Deshalb seien Protestmaßnahmen geplant. „Wir werden ein bisserl Aktionismus starten und hörbar auf die Straße gehen“, kündigt Winkelmaier an. Zumal das Gelände in Fehring wohl unverkäuflich sei: Die Kaserne gehört dem Bund, der Grund der Gemeinde.



Der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner beschreibt die Stimmung im Heer als sehr gedrückt. „Vielen geht es ähnlich wie mir, man ist emotional tief betroffen.“ Vor allem, weil es sich um Zwangsmaßnahmen handle. Dennoch zeigt Zöllner Verständnis. „Es schmerzt uns alle, aber es müssen Strukturmaßnahmen getroffen werden.“

So bekäme man wenigstens „ein bisschen Handlungsfreiheit“.