Urlaubsgrüße aus dem Wohnmobil

Warum man überhaupt Ferien auf vier Rädern machen soll, das können Pascal und Julia ziemlich genau beantworten. Am Dach ihres Camping-Cars kann man in der Sonne chillen und Cocktails genießen. Unten, wenn man will, sogar ein Huhn braten. Besser eignet sich aber Eintopf, weil: nur ein Topf. Der Herd ist klein. Außerdem schlafen, duschen und vor allem: durch ganz Europa tingeln – wann man will, wohin man will. Ein weißer Ford Transit bedeutet für die beiden die große Freiheit. Ihr Bus ist Transport, Unterkunft und Fernweh-Verhinderer in einem.

Im Juli 2020 hat sich das junge Paar den großen Kastenwagen angeschafft und liebevoll ausgebaut, um bei jeder Jahreszeit spontan in ein neues Abenteuer starten zu können. Und das ziemlich bequem. On the Road mit 160-Zentimeter Doppelbett, warmer Dusche und Standheizung. Getestet bereits bei minus acht Grad am Hochschwab. „Ich bin ständig am Handwerken“, sagt Pascal, der von Holzarbeiten bis Elektrik alles selbst gemacht hat. Wieso er das kann? „Ich war in der HTL.“ Hier hat also tatsächlich einer in der Schule für das Leben gelernt.

Der Bus wird ohne Gas betrieben, gekocht wird mit Induktion, Warmwasser gibt’s auch elektrisch. Am Dach liegen vier Solarpaneele. Im Sommer ist man, wenn man nicht ununterbrochen duscht und kocht, autark. Insbesondere in der Corona-Zeit ist es das, was viele wollen.