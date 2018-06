Die größte Feuershow des Jahres

Der Campingplatz in Rossatz in der Wachau – am gegenüber liegenden Donauufer von Dürnstein – ist schon seit Wochen ausgebucht. Reisemobilfahrer aus ganz Österreich und anderen europäischen Ländern haben sich hier Spitzenplätze gesichert, um die Sonnwendfeier – erste Reihe fußfrei – genießen zu können.

„Wir sind wegen der Sonnwendfeier hier und freuen uns seit sechs Wochen darauf“, erzählt Manfred Zarda aus Bayern. Auch Thomas Bittighofer aus Kärnten will sich mit seiner Familie das große Feuerwerk und die durch Fackeln hell erleuchteten Weingärten nicht entgehen lassen. Sie gehören zu den bis zu 40.000 Gästen, die jedes Jahr zu der Veranstaltung strömen, bei dem die Abhänge zur Donau von immer neuen Feuerkunstwerken erhellt werden.

Heute, Samstag, steht die Wachau ganz im Zeichen des traditionsreichen Festes, an dessen Vorbereitungen hunderte Einheimische beteiligt sind. In jeder einzelnen Gemeinde zwischen Aggsbach-Markt und Krems haben Vereine Stände aufgebaut, an denen es Schmankerl und Getränke gibt.