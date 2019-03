Die Grazer radeln wie nie zuvor

Es mag am Wetter gelegen haben, grübelt Gerald Röschel vom „ZIS+P“-Institut, das seit 1982 das Mobilitätsverhalten der Grazer untersucht. „2018 war sehr niederschlagsarm. Es kann schon sein, dass ein Prozent des Radverkehrs darauf zurückzuführen ist.“ Aber egal, was die Grazer im Alltag auf die Drahtesel lockte: Im Vorjahr radelten so viele wie nie zuvor. 19,3 Prozent der Bewohner legten 2018 sämtliche ihrer Wege mit dem Rad zurück, verglichen mit 2013 ein Plus von 4,8 Prozentpunkten; gegenüber der ersten Erhebung 1982 sogar eine Steigerung um elf Prozentpunkte.

„Es geht in die richtige Richtung“, freut sich Verkehrsstadträtin Elke Kahr, KPÖ, zumal ebenfalls 19,3 Prozent der Befragten angaben, wochentags zu Fuß unterwegs zu sein. Es scheint, als würden tatsächlich viele derzeit lieber radeln oder gehen als mit dem Auto fahren, denn der Individualverkehr ist von 37,5 auf 34,1 Prozent gesunken. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am sogenannten Modal Split stagniert aber: Er liegt seit 2008 konstant bei rund 20 Prozent, 1982 waren es 18,1 Prozent.

Dabei wäre da bei den Autofahrern noch einiges zu holen, ist Gerald Röschel überzeugt und untermauert dies mit Zahlen. Der durchschnittlich in Graz zurückgelegte Weg zu und von Arbeit, Schule, Uni oder Freizeitaktivität sei bloß sechs Kilometer lang. 52 Prozent der Autofahrer legen pro Tag nicht mehr als diese Weglänge zurück, 21 Prozent gar nur bis zu 2,9 Kilometer. „Da gibt es noch Potenzial zum Umsteigen“, betont Röschel.