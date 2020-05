Die Formel, die unsere Zukunft ruiniert

Wer das Wort Bildung googelt, bekommt 108 Millionen Antworten, und das in nur 0,17 Sekunden. Wer von dieser Bundesregierung Bildungsreformen erwartet, erhält genau so viele Ausreden. Nur dauern diese viel länger, seit Jahrzehnten eigentlich. Egal, ob es um den Kindergarten, die Schule oder Universitäten geht. Die Formel, nach der jede Verbesserung abgedreht wird, lautet ungefähr so: Beamtendienstrecht mal Parteibuch dividiert durch ideologischen Müll hoch Geldmangel.



Mit einer Bildungsserie hat der KURIER in den letzten Wochen die wesentlichen Stufen der Bildung, von den ersten Eindrücken eines Babys bis zum Seniorenstudium, beleuchtet. Es fehlt gewiss nicht an Fachleuten, es fehlt auch nicht an den nötigen Erkenntnissen oder gutem Willen. Und trotzdem führen wir seit vielen Jahrzehnten dieselben sinnentleerten Debatten, stets ideologisch und rückwärts gewandt, dominiert von Gruppeninteressen, Verwaltungsinstitutionen und Parteipolitik.



Es ist ja interessant, dass die Kindergartenpädagogik erst in jüngster Zeit Aufmerksamkeit erhält. Dort war alles lange Zeit geregelt. Die Eltern mussten zahlen, die Länder hatten die Macht, die Kindergärtnerinnen verfügten über keine Lobby. Aber gerade die Kindergärten haben sich in den letzten Jahrzehnten am ehesten weiterentwickelt. Waren sie früher eher noch reine Aufenthaltsorte für Vorschulkinder, sind sie heute überwiegend pädagogisch wertvolle Institutionen. Dass bei Ausbildung und Bezahlung noch immer große Mängel herrschen, wird jetzt endlich beachtet.