Die Donauinseln werden wieder zur Wildnis

Entlang der Donau gibt es über 900 Inseln. 147 davon wurden als Flusswildnis ausgewiesen. Sie sollen Schritt für Schritt renaturiert und so wieder Lebensraum für seltene Pflanzen- und Tierarten werden. Ein Vorzeigeprojekt ist dabei die Donauinsel bei Wolfsthal in Niederösterreich, die sich nun in einem urwaldartigen Zustand präsentiert.

Gerade diese Insel ist ein zentraler Punkt in dieser naturbelassenen Aulandschaft. Sie verbindet den Nationalpark Donau-Auen mit den Schutzgebieten in der benachbarten Slowakei. Die Revitalisierung der Insel war ein internationales Naturschutzprojekt unter dem Titel „Danubeparks connected“. Die entscheidende Maßnahme war dabei, dass alte wasserbauliche Regulierungsbauwerke entfernt wurden und so der Seitenarm der Donau wieder durchströmt werden konnte. Zwei Jahre war an dem Projekt geplant worden, ein halbes Jahr dauerten die Arbeiten. Insgesamt mussten 1.000 Tonnen Wasserbausteine abtransportiert werden. Im Frühjahr 2019 rückten die Baumaschinen ab. Ein Jahr danach zeigt sich der Standort in seiner vollen Schönheit.

Edith Klauser, Direktorin des Nationalparks Donau-Auen ist froh, dass dieses Projekt realisiert werden konnte. „Das Renaturierungsprojekt wurde gemeinsam mit viadonau umgesetzt. Diese bewährte Kooperation ist Garant für innovative Gewässerrevitalisierungsmaßnahmen“, sagt Klauser. Weiters wären die Gemeinde Wolfsthal, die Arbeiter-Fischerei-Vereine und die benachbarten Grundeigentümer eingebunden gewesen.

Die urwaldartige Weidenbestand und die weiten Schotterflächen sind so zum idealen Rückzugsgebiet für verschiedenste Tierarten geworden. Im Schutzgebiet befinden sich mehr als 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten, 8 Reptilien- und 13 Amphibienarten sowie an die 50 Fischarten. Charakteristisch sind etwa Donau-Kammmolche oder die europäische Sumpfschildkröte.