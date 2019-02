Die besten Ferienfotos: Idylle und Action im Schnee

Gefühlt war es ein Winter der Superlative. So viel Schnee und so viel Sonne wie in diesen Semesterferien gab’s selten.

451 Zentimeter Neuschnee

Das war Österreich-Rekord in Hochfilzen, Tirol, wo seit 100 Jahren gemessen wird.

162 Sonnenstunden

Die gab es seit Jahresbeginn in Weißensee ( Kärnten). Allerdings nur 62 in ganz Österreich. Vor allem Wien hat die Statistik negativ beeinflusst. In den Berglagen waren es, wie auch die Leser-Fotos zeigen, wesentlich mehr. An zweiter Stelle der sonnigsten Orte Österreichs liegen laut Wetterdienst UBIMET Neumarkt (156) und Villach (150).