Die Baum-Bestattung boomt

"In Zeiten der zunehmenden Zersiedelung können sich Familienmitglieder nicht mehr um die Grabpflege kümmern. Daher steigt das Interesse an unserem Angebot stets, wir haben mehr als 100 Reservierungen vorliegen. Vermehrt kommen ganze Familien zu uns, weil sie sich für einen privaten Familienbaum ihrer Wahl interessieren", sagt Waldher, der sogar Führungen durch den Forst anbietet.

Geschenkt gibt es allerdings auch bei dieser Bestattungsform nichts. Der Preis variiert je nach Alter, Lage, Stammumfang oder Wertigkeit des Baumes. So muss man für eine von sechs Ruhestätten an einem "Friedensbaum" 980 Euro berappen, ein "Premiumbaum in Sonderlage", der zehn Urnen Platz bietet, kostet 8900 Euro. Das Nutzungsrecht erstreckt sich über 99 Jahre. Sollte ein Baum absterben, wird ein neuer gepflanzt.

Auch wenn das Interesse an der Baum-Bestattung in Kärnten groß ist – das Bestattungsunternehmen hat Probleme, zusätzliche Waldstücke für die Pacht zu finden. "Immerhin muss ein langfristiger Vertrag abgeschlossen werden, weil wir den Wald für mindestens 100 Jahre besetzen", erklärt Waldher. Nächstes Jahr soll in Sternberg bei Velden ein weiterer Friedensforst entstehen.