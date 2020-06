Die Bar-aufs-Handerl-Mentalität

Einen Monat zuvor war Uwe Scheuch in zweiter Instanz (nicht rechtskräftig) wegen Geschenkannahme durch Amtsträger schuldig gesprochen worden: In einem pikanten Tonbandmitschnitt aus dem Jahr 2009 fordert Scheuch von einem russischen Investor "fünf bis zehn Prozent" für die Partei als "Part of the game" im Austausch für eine Staatsbürgerschaft. Der Fall zeigt exemplarisch, wie selbstverständlich Haiders politische Nachfahren sein System der schwarzen Kassen fortgeführt haben. 2006 hat Haider nach selbem Muster Staatsbürgerschaften an zwei Russen verkauft.

Wie der KURIER vergangenen Sonntag aufgedeckt hat, kam es auch beim Verkauf des Wörthersee-Schlosses Reifnitz im Jahr 2008 zu Zahlungen an die Partei, die über die Werbeagentur "Connect" abgewickelt wurden. Parteikassier war damals der jetzige Landeshauptmann Gerhard Dörfler , der aber von nichts wissen will. Bis vor einem Jahr kannte er nicht einmal die "Connect", rechtfertigt er sich.

Die Justiz ermittelt trotzdem gegen den Landeshauptmann sowie Scheuch, Petzner und Dobernig, und zwar im Zusammenhang mit einer Wahlkampfbroschüre aus dem Jahr 2009, die auf Landeskosten (mehr als 500.000 Euro) produziert und an alle Kärntner Haushalte verschickt wurde. Das Design ähnelte BZÖ-Wahlplakaten dermaßen, dass fraglich ist, warum die öffentliche Hand, also der Steuerzahler, dafür aufkommen soll.

Für alle Beteiligten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.